Libia: il ministro Difesa di Tripoli Al Namrush è atteso in Qatar la prossima settimana

- Il ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna, l'organo esecutivo diTripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite), Salah al Namrush, si recherà la prossima settimana in visita in Qatar. Lo ha annunciato il presidente dell'Alto Consiglio di Stato (il "Senato" della Libia che si riunisce nella capitale), Khalid al Mishri, impegnato in una visita a Doha. Solo pochi giorni fa anche i ministri degli Esteri, Mohammed Siala, e dell'Interno, Fathi Bashagha, del Gna si erano recati nel piccolo emirato. Parlando all'agenzia di stampa qatariota "Qna", Al Mishri ha definito il Qatar "un alleato strategico per il nostro paese", considerando che "svolge un ruolo importante per diversi aspetti della vita regionale e internazionale e per porre fine agli scontri in Libia sostenendo il governo legittimo e riconosciuto". (Lit)