- "Un inutile bonus in uno dei momenti peggiori della storia del Paese si rivela un flop, anzi un vero e proprio malus per chi ha tentato la lotteria del click day". Lo scrive su Twitter, in merito al bonus su bici e monopattini, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.(Rin)