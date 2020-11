© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma nell'ultimo decennio l'incidenza dei fondi destinati al settore della cultura sul totale della spesa pubblica è passato dal 4,4 per cento del 2009 al 2,4 per cento del 2019, registrando la punta più bassa (1,4 per cento) nel 2016, anno del passaggio dalla gestione commissariale Tronca all'amministrazione Raggi. È quanto emerge dal dal 16esimo rapporto di Federculture, Impresa Cultura. (Rer)