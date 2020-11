Credito: Germania, Bafin mette in guardia banche da rischi legati a crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) ha messo in guardia le banche tedesche dai rischi legati alla crisi del coronavirus. Gli istituti di credito sarebbero, infatti, “profondamente rilassati” davanti alla possibilità di insolvenze sui prestiti. È quanto affermato dal direttore generale del Bafin, Raimund Roeseler, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Roeseler a dichiarato: “Molte banche continuano a non vedere grandi rischi, personalmente lo trovo sbalorditiva.”. Per diversi istituti di credito, ha avvertito il direttore generale del Bafin, “la crisi del coronavirus avrà conseguenze dolorose”, ha avvertito Roeseler, che è responsabile della supervisione bancaria presso il Bafin. Secondo il funzionario, alcune banche potrebbero “scomparire dal mercato”. Tuttavia, Roeseler non si aspetta una crisi sistemica del settore del credito in Germania. (Geb)