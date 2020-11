Imprese: Ubi Banca, andamento quarto trimestre influenzato da operazioni di Intesa Sanpaolo dopo Opas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre la prevedibile evoluzione della gestione sarà ulteriormente influenzata dalle operazioni di carattere straordinario che Intesa Sanpaolo porrà in essere a seguito dell’esito positivo dell’Opas. Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione di Ubi Banca al 30 settembre 2020 approvato dal consiglio di amministrazione. Al netto di tali operazioni, si legge nella relativa nota, per quanto riguarda il risultato della gestione ordinaria non sono attesi significativi scostamenti rispetto alla media dei trimestri precedenti, salvo un peggioramento repentino della situazione economica a seguito del riacutizzarsi della pandemia. Per quanto riguarda invece la dinamica del costo del credito, prosegue la nota, essa sarà influenzata dai costi relativi al completamento della cessione massiva di sofferenze Sme prevista concludersi per un ammontare più elevato di quanto originariamente atteso (circa 923 milioni lordi rispetto agli originali circa 800). (Com)