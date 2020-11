Emilia-Romagna: vertenza Celanese, Regione chiede un mese per trovare un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una moratoria di un mese, a partire da oggi, per trovare un accordo fra azienda e parti sociali. È quanto chiesto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro dell'Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, al tavolo riunitosi ieri sera in videoconferenza per discutere del futuro del gruppo Celanese in Emilia-Romagna e in particolare della confermata chiusura di uno dei due siti produttivi di Ferrara, quello di via Marconi. Confronto che è servito ad approfondire le questioni relative al piano industriale, a quello delle risorse umane e al futuro dello stabilimento di via Marconi. Il piano industriale della multinazionale americana Celanese Corporation conferma la chiusura dello stabilimento di via Marconi a Ferrara entro giugno 2021 per implementare, a partire dal prossimo anno, il sito di Forlì, che diventerà il Centro di eccellenza di Celanese in Europa, andando ad assorbire anche la produzione dei siti di Kaiserslautern e Wehr in Germania. Anche il sito Donegani di Ferrara verrà implementato con nuovi investimenti su ricerca e sviluppo che porteranno anche a un incremento occupazionale. I rappresentanti della proprietà hanno confermato la volontà di voler ricollocare tutti i 67 dipendenti presenti oggi a Ferrara, ma prevedendo comunque numerosi trasferimenti a Forlì, annunciando l’intenzione di passare dagli attuali 452 lavoratori degli stabilimenti emiliano-romagnoli a 489 dipendenti a fine 2024. Per quanto riguarda, infine, il futuro del sito di via Marconi, Celanese Corporation ha ribadito che sono in corso trattative riservate con diversi potenziali acquirenti. Alla riunione erano presenti tra gli altri, oltre all’assessore Colla, Christiaan Zemering per Celanese, gli assessori del Comune di Ferrara al Lavoro, Angela Travagli, e al Bilancio Matteo Fornasini, l’assessore alle Politiche per l'impresa del Comune di Forlì Paola Casara, l’advisor di Dentons Davide Boffi, una rappresentanza delle organizzazioni sindacali regionali, provinciali e di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, nonché le Rsu aziendali. (segue) (Ren)