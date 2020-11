Emilia-Romagna: vertenza Celanese, Regione chiede un mese per trovare un accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’incontro è stato utile – ha dichiarato l’assessore Colla - per fornire alcune risposte ma si è evidenziata chiaramente la necessità di ulteriori approfondimenti, poiché permangono valutazioni divergenti che derivano soprattutto dalle sorti del sito ferrarese di via Marconi. Ho apprezzato la volontà da parte di tutti i presenti di mantenere il confronto su un piano di reciproca responsabilità e penso che ci siano tutte le condizioni perché azienda e organizzazioni sindacali possano proseguire la discussione. Sicuramente resta particolarmente critico il tema dell’impatto sociale, in particolare in riferimento ad un territorio come quello ferrarese che presenta già una debolezza riconosciuta. Il tempo che ci diamo servirà per scandagliare tutte le possibilità, sapendo bene che la priorità resta quella di dare a tutti i lavoratori e alle loro famiglie risposte certe sul percorso e sul posto di lavoro”. Il Gruppo Celanese Corporation, leader nel settore delle tecnologie e dei tecnopolimeri speciali, con sede principale a Dallas, opera in 18 Paesi del mondo con 7.700 dipendenti. In Italia è presente a Milano, Forlì e Ferrara con due siti, uno in piazzale Donegani e l’altro in via Marconi. (Ren)