Covid: Gallera, medici sono chiamati a eseguire i tamponi

- "L'obbligo nasce da un accordo collettivo nazionale che è vigente per tutti i medici, i medici sono chiamati a eseguire i tamponi". Lo ha precisato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, a margine del Consiglio regionale, parlando dell'esecuzione dei tamponi da parte dei medici di medicina generale. "C'è un accordo collettivo nazionale che è stato firmato dal ministro Speranza con le organizzazioni sindacali che obbliga i medici a fare i test - ha aggiunto Gallera - il ministro l'ha ripetuto più volte, noi oggi lo inseriamo in una delibera, speriamo che sia sufficiente tutto questo per portare i medici a farli, nei loro studi, lì dove è possibile, oppure noi metteremo a disposizione luoghi dove il medico di medicina generale può venire a fare i tamponi ai propri pazienti e ad altri cittadini". (Rem)