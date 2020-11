Imprese: Ubi Banca, terzo trimestre chiuso con perdita di 2,314 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ubi Banca ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con una perdita pari a 2,314 miliardi di euro a fronte dell’utile netto di 90,7 milioni registrati nei tre mesi precedenti: il risultato include l’impatto dell’impairment totale del goodwill di UBI Banca e la stima della perdita sulla cessione di oltre 500 sportelli a Bper. Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 approvato dal consiglio di amministrazione. Al netto delle componenti non ricorrenti, prosegue la nota, l’utile netto del terzo trimestre si è attestato a 21,5 milioni rispetto ai 76,7 milioni del precedente, influenzato dalla contabilizzazione nel trimestre dei contributi al Fondo di tutela dei depositi per 48,1 milioni netti e di maggiori costi legati all’Opas per circa 6 milioni netti. (Com)