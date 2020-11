© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, informa di una "proficua videocall" conUnicef Italia e la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, sul "progetto di sperimentazione per un sistema di Garanzia per l'infanzia che il ministero del Lavoro sta sviluppando in collaborazione con la Commissione europea. L’Italia - scrive Catalfo su Twitter - è in prima linea nella cura del benessere e per i diritti dei minori". (Rin)