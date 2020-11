Imprese: Ubi Banca, nel terzo trimestre proventi operativi stabili a 880,2 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla buona capacità di reazione di Ubi Banca dalle conseguenze, non ancora risolte, della pandemia che ha colpito l’Italia e il mondo, il terzo trimestre dell’anno ha confermato la resilienza dei proventi operativi, che si sono attestati a 880,2 milioni di euro (in linea con i tre mesi precedenti), grazie alla buona performance dei ricavi core che registrano una crescita su base trimestrale pari al 5,7 per cento. Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 approvato dal consiglio di amministrazione. Nel terzo trimestre, prosegue la nota, il margine di interesse si è infatti attestato a 421,3 milioni con un incremento del 5,8 per cento. Nello specifico, il margine derivante dall’attività di intermediazione creditizia con la clientela è risultato pari a 365,3 milioni, in aumento rispetto ai 358,7 del secondo trimestre anche grazie alla tenuta dei volumi medi e del mark up su crediti verso la clientela. Il contributo delle attività finanziarie è rimasto sostanzialmente stabile a 36,4 milioni rispetto ai 35,7 milioni del secondo trimestre, mentre il risultato dell’attività sull’interbancario ammonta a 19,5 milioni rispetto ai 3,8 milioni registrati nel secondo trimestre. (Com)