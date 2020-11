Francia: Covid, malati verranno trasferiti in regioni con letti ospedale liberi e in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni alcuni pazienti affetti da coronavirus verranno trasferiti dalla regione dell'Hauts-de-France, nel nord della Francia, in altre regioni e in Germania. Lo ha detto Frédéric Valletoux, presidente della Federazione ospedaliera di Francia (Fhf), durante una videoconferenza. Il rappresentante dell'associazioneha sottolineato che causa della seconda ondata di coronavirus "la pressione è estremamente forte in certi territori", in particolare nelle regioni dell'Auvergne-Rhone-Alpes e nell'Hauts-de-France. "Dei trasferimenti verso altre regioni o altri paesi permetteranno di far abbassare questa pressione e saranno certe volte indispensabili", ha aggiunto.(Frp)