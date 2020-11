© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli nell'ultimo decennio l'incidenza dei fondi destinati al settore della cultura sul totale della spesa pubblica è passato dallo 0,8 per cento del 2009 allo 0,3 per cento del 2019. La punta più bassa (0,3 per cento) si è registrata nel 2015 e nel 2019, sotto la giunta di Luigi de Magistris. È quanto emerge dal 16esimo rapporto di Federculture, Impresa Cultura. (Rer)