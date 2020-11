Imprese: Ubi Banca, nel terzo trimestre commissioni nette positive a 426,3 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre le commissioni nette di Ubi Banca hanno seguito un andamento positivo totalizzando 426,3 milioni di euro, con una crescita del 5,7 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 approvato dal consiglio di amministrazione. All’interno dell’aggregato, prosegue la nota, il contributo dei servizi legati all’attività in titoli (gestione, intermediazione e consulenza) è incrementato a 242 milioni rispetto ai 228,4 del secondo trimestre, con una buona crescita nella componente ricorrente. Sale anche l’apporto delle commissioni relative ai servizi bancari a 184,2 milioni rispetto ai 174,8 del secondo trimestre, grazie a maggiori commissioni relative al comparto “monetica”, su incassi e pagamenti e di tenuta e gestione dei conti correnti. Il risultato della finanza ha totalizzato 5,3 milioni rispetto ai 41,6 milioni del trimestre precedente, in relazione a minori utili da negoziazione e dalla valutazione di attività e passività al fair value. (Com)