Imprese: Ubi Banca, nel terzo trimestre oneri operativi in aumenti a 661,1 milioni

- Nel terzo trimestre dell’anno gli oneri operativi di Ubi Banca (che includono i contributi sistemici al Fondo di risoluzione unico e al Fondo di tutela dei depositi) si sono attestati a 661,1 milioni, in aumento rispetto ai 585,2 milioni del secondo trimestre per effetto principalmente dell’impatto sulle “altre spese amministrative” di maggiori contributi sistemici (54,3 milioni) e dei maggiori oneri collegati all’Opas di Intesa Sanpaolo (8,5). Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 approvato dal consiglio di amministrazione. Sempre nel terzo trimestre, prosegue la nota, sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti verso la clientela per 162,3 milioni di euro rispetto ai 180,8 milioni del secondo trimestre: il costo del credito trimestrale annualizzato si è attestato a 76 punti base, determinando un incremento di 147 punti base della copertura dei crediti deteriorati totali rispetto a giugno 2020. Infine, le imposte sul reddito dell’operatività corrente stimate per il terzo trimestre ammontano a 29,8 milioni, definendo un tax rate del 34,1 per cento. (Com)