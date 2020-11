Uganda: nuovamente arrestato il leader dell'opposizione Bobi Wine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato presidenziale dell'opposizione in Uganda, Bobi Wine, è stato arrestato dopo aver presentato i documenti per la sua candidatura. Lo ha annunciato in una nota il portavoce del il Forum per il cambiamento democratico (Fdc, di cui Wine è leader), Joel Senyonyi. "Loro (la polizia) hanno usato un martello e hanno rotto i finestrini del suo veicolo e lo hanno trascinato fuori con la forza, lo hanno condotto nel loro veicolo e sono andati via", ha detto il portavoce, aggiungendo di non conoscere le motivazioni con cui l'oppositore sia stato arrestato. Nessun commento ufficiale è ancora giunto da parte della polizia. L'arresto, l'ultimo di una lunga serie per il leader dell'opposizione, è avvenuto poco dopo che Wine ha annunciato su Twitter di essere stato autorizzato a correre per la presidenza, dichiarando che “inizia oggi la fase più critica della nostra lotta di liberazione". L'oppositore sfiderà il capo dello Stato uscente, che correrà per un sesto mandato alla guida del Paese, insieme ad altri otto candidati: fra questi figurano l'ex comandante dell'esercito Mugisha Muntu e l'ex ministro della Sicurezza generale Henry Tumukunde. Un candidato alla presidenza, Patrick Amuriat, è stato invece arrestato nella sede del suo partito (Res)