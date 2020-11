Covid: Salvini, Aifa e governo si sveglino su cura a base di idrossiclorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cura esistente oggi, a basso costo e ad alto indice di risultato positivo. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito al protocollo di cura domiciliare del Covid-19, a base anche di idrossiclorochina. "Si può evitare il ricovero ospedaliero di migliaia di pazienti? Sì", ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno in una conferenza stampa a palazzo Madama insieme al senatore leghista Armando Siri e, in video collegamento, ai medici Pietro Luigi Garavelli e Luigi Cavanna. "E' una cura che arriva da oltreoceano e costa miliardi di euro? No", ha proseguito Salvini, "la trovi in farmacia a Roma, probabilmente con meno di dieci euro. Contiamo che l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) ed il governo si sveglino. L'attivazione di questo protocollo sperimentale di cura domiciliare Covid-19 in un Paese normale sarebbe priorità comune e pubblica di oggi, e speriamo lo diventi". (Rin)