Nagorno-Karabakh: ayatollah iraniano Khamenei, "la guerra va fermata quanto prima"

- La guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha invitato Azerbaigian e Armenia a “porre fine al più presto alla guerra”, avvertendo che “i terroristi che si avvicinano al confine iraniano saranno trattati con severità”. In un tweet, il leader sciita ha detto che “i territori azerbaigiani occupati dall'Armenia dovrebbe essere liberati e la sicurezza dei cittadini armeni deve essere garantita”. La scorsa settimana, l'Iran ha inviato un rappresentante presidenziale speciale, Abbas Araqchi, per presentare il piano di Teheran sulla soluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh in Armenia e Azerbaigian, oltre che in Russia e Turchia. (Res)