Ocse: Rapporto 2020 educazione, Italia ultima in Europa per numero laureati tra i 25 e i 34 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è ultima in Europa per numero di laureati tra la popolazione di età compresa 25 e 34 anni. È quanto emerge dal Rapporto 2020 sull’educazione “Education at a glance”, pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Lo studio delinea la radiografia annuale dei sistemi scolastici dei 37 stati membri e di altri nove grandi Paesi, tra cui Cina, Brasile e Russia. Secondo i dati, nel 2019 l’Irlanda è al primo posto per numero di laureati tra la popolazione di età compresa tra 25 e 34 anni: il 70 per cento ha concluso un percorso universitario contro una media Ocse del 45 per cento. Stesso risultato per la Corea del Sud, seguita da Canada e Russia. L’Italia è fanalino di coda: soltanto 28 laureati su 100, il peggior risultato d’Europa. (segue) (Res)