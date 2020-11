Ocse: Rapporto 2020 educazione, Italia ultima in Europa per numero laureati tra i 25 e i 34 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale, la popolazione under 34 anni dell’Ocse risulta più istruita di 10 anni fa: nel 2009 il 20 per cento dei giovani adulti non arrivava al diploma di scuola superiore, contro il 15 per cento nel 2019. In Europa risultano ben al disotto della media solo Italia e Portogallo con il 23 per cento dei giovani privi di istruzione secondaria. I risultati più dinamici si registrano nella formazione universitaria. Sempre dal 2009 al 2019 si è registrato un aumento del numero di laureati in tutti i Paesi Ocse con una media del +9 per cento. La corsa non ha velocità omogenee: mentre l’Italia ha totalizzato + 8 punti percentuali (quindi sotto la media), l’Irlanda ha accelerato aumentando la quota di laureati del 20 per cento. (segue) (Res)