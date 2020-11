Ocse: Rapporto 2020 educazione, Italia ultima in Europa per numero laureati tra i 25 e i 34 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal rapporto Ocse emerge, inoltre, che Italia e Irlanda hanno in comune i più bassi livelli di finanziamento all’istruzione. Nel 2017, l’Irlanda ha destinato per ogni studente 10.489 dollari. Praticamente la stessa cifra dell’Italia (10.473 dollari), contro una media Ocse di 11.231 dollari a studente. L’Irlanda ha investito il 3,4 per cento del suo Pil, l’Italia poco di più (3,9 per cento), mentre la media Ocse è del 4,9 per cento. Molto lontane dal primo in classifica: La Norvegia con il 6,6 per cento del Pil. L’Irlanda destina annualmente per ogni universitario 16.794 dollari, una cifra in linea con i 23 Paesi Ue e di poco superiore alla media Ocse. L’Italia invece si ferma a 12.226 dollari. (Res)