Nord Macedonia: autorità di governo e leader dell'opposizione condannano attacco a Vienna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il primo ministro Zoran Zaev ha espresso parole di condanna per l'attacco terroristico a Vienna, come pure il leader del partito d'opposizione Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne), Hristijan Mickoski. "Notizie scioccanti stanno arrivando da Vienna, in tempi in cui dobbiamo restare uniti e costruire la solidarietà. Condanno fermamente gli attacchi terroristici e ogni atto di violenza. I miei pensieri sono alle famiglie e agli amici delle vittime, alla gente di Vienna e al mio amico Sebastian Kurtz", aveva scritto Zaev ieri sera su Twitter. "Questo attacco è un attacco terroristico contro l'intera Europa e contro i valori a cui teniamo. I macedoni sono vicini agli austriaci in questi tempi difficili", ha dichiarato oggi Mickoski. (Seb)