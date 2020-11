Covid: sindaco Galimberti, bene bando Ats per hotel per positivi autosufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ats Insubria ha pubblicato un avviso per la ricerca di strutture a Varese in grado di accogliere persone positive al Covid autosufficienti ma che, nelle loro abitazioni, farebbero fatica a isolarsi e metterebbero a rischio parenti o conviventi. "L'esempio è l'hotel Michelangelo a Milano", commenta il sindaco Davide Galimberti che spiega come la scelta di emanare questo bando è senz'altro una notizia positiva". "Alla mente – prosegue il sindaco – non può che tornare il positivo esempio dell'hotel Michelangelo a Milano, nei giorni più difficili della prima ondata della pandemia. L'isolamento dei soggetti potenzialmente contagiosi è fondamentale per evitare che la situazione si aggravi ulteriormente e, per questo, ritengo decisiva la collaborazione tra pubblico e privato per dare a ciascuno, anche a chi sarebbe più in difficoltà a isolarsi in casa, la possibilità di proteggere i propri cari. Purtroppo questa pandemia impone misure straordinarie che ognuno è chiamato ad assumere".(com)