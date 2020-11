Austria: premier greco Mitsotakis su attacchi a Vienna, Europa unita contro il terrore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz per esprimere la sua solidarietà al popolo austriaco in seguito all'attacco terroristico a Vienna. "Scioccato per gli orribili attacchi di Vienna. Ho trasmesso a Sebastian Kurz la nostra piena solidarietà. I nostri pensieri sono rivolti ai cittadini di Vienna e alle autorità che si occupano della situazione. I nostri cuori, alle vittime e ai loro cari. L'Europa è unita contro terrore", ha scritto su Twitter Mitsotakis. (segue) (Gra)