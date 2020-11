Austria: premier greco Mitsotakis su attacchi a Vienna, Europa unita contro il terrore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha condannato come “ripugnante attacco terroristico” la sparatoria avvenuta nella serata di ieri, 2 novembre, in sei luoghi del centro di Vienna. Come riferisce il quotidiano “Kurier”, Kurz ha dichiarato: “La nostra polizia intraprenderà un'azione decisiva contro gli autori di questo ripungnante attacco terroristico. Sono lieto che i nostri agenti siano già stati in grado di eliminare un autore”. Il cancelliere austriaco ha, quindi, evidenziato: “Non saremo mai intimiditi dal terrorismo e combatteremo questi attacchi con tutti i mezzi”. Kurz ha definito “ore difficili” quelle che l'Austria sta vivendo a seguito degli attacchi nella sua capitale. “Vorrei ringraziare tutti i servizi di pronto intervento che rischiano la vita, soprattutto oggi, per la nostra incolumità. L'intero Paese è col pensiero alle vittime, ai feriti e ai loro parenti, ai quali esprimo il mio profondo cordoglio”, ha affermato Kurz. (segue) (Gra)