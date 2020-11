Speciale difesa: ministro turco, vignette “Charlie Hebdo” terrorismo trasformato in satira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vignette sul profeta Maometto pubblicate dal settimanale francese “Charlie Hedbo” sono una forma di "terrorismo trasformata in satira". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in un discorso pronunciato in occasione dell’apertura dell’anno accademico all'Università nazionale della difesa (Msu). "Questo è chiaramente un attacco a ciò che il nostro popolo considera sacro. Questa è anche una forma di terrore umoristico. È una forma umoristica di terrorismo. Questa è un'attività terroristica, che disturba, provoca, umilia le persone", ha dichiarato Akar. (Tua)