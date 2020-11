Speciale difesa: ministro turco su Nagorno-Karabakh, Baku sta lottando per liberare il suo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian sta lottando per liberare il suo territorio occupato dall’Armenia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in un discorso pronunciato in occasione dell’apertura dell’anno accademico alla National Defense University (Msu), facendo riferimento allo scontro tra Armenia ed Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. "L'Azerbaigian non è solamente uno Stato amico della Turchia, ma un Paese fratello”, ha dichiarato il ministro turco. Per il ministro della Difesa turco, il Gruppo di Minsk dell’Osce non può contribuire ad una soluzione nella regione del Nagorno-Karabakh. Secondo Akar, l’Azerbaigian ha risposto ad un attacco dell’Armenia che stava cercando di espandere ulteriormente le aree occupate. In merito ad eventuali colloqui tra Baku ed Erevan, Akar si è detto convinto che “l'Azerbaigian non firmerà alcuna pace o cessate il fuoco con l'Armenia a meno che non si ritiri dai territori occupati”. (Tua)