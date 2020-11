Speciale difesa: militari ancora in campo per la lotta al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 453 medici e 868 infermieri delle Forze armate impiegati nell’emergenza sanitaria in tutto il territorio nazionale in concorso al Servizio sanitario nazionale. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del dicastero della Difesa, il ministro Lorenzo Guerini ha detto: “Ringrazio gli uomini e le donne della Difesa che da marzo scorso stanno lavorando, senza risparmio di energie, con orgoglio e grande umanità. A voi il grazie del Governo e quello degli italiani". "Stiamo vivendo un momento che non avremmo mai pensato di vivere, che richiede l’impegno massimo da parte di tutti e mi unisco alle parole del Presidente Conte di restare uniti in nome dei valori della nostra Costituzione. Le nostre Forze armate, impegnate con grande senso dello Stato, rappresentano l'esempio al quale ispirarsi. Alle necessità e ai bisogni del Paese, la Difesa risponde con la sua presenza continua e costante al servizio dei cittadini", ha concluso il ministro. Il personale sanitario oltre ad essere impiegato nei 200 Drive Through Difesa nelle diverse province italiane, potrà essere utilizzato, in base alle esigenze, anche in altre attività emergenziali in collaborazione con il ministero della Salute. (Com)