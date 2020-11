Speciale difesa: Taiwan, otto nuove incursioni cinesi nella zona di identificazione della difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerei dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea sud-occidentale (Adiz) di Taiwan in otto diverse occasioni. Il ministero della Difesa ha reso noto che gli aerei cinesi coinvolti sono un antisommergibile Y-8, un aereo da ricognizione tattica Y-8, due jet Su-30, due caccia J-16 e due J-10. L'aeronautica militare ha risposto inviando aerei per monitorare i velivoli cinesi, lanciando allarmi radio e mobilitando le risorse di difesa prima che gli aerei di Pechino lasciassero lo spazio aereo taiwanese. Secondo i registri del ministero, si tratta del nono giorno consecutivo di incursioni e il 32esimo giorno in cui tali incursioni hanno avuto luogo dal 16 settembre. L'agenzia di stampa taiwanese "Cna" spiega che le zone di identificazione della difesa aerea vengono istituite da un Paese per consentire l'identificazione, l'ubicazione e il controllo degli aerei stranieri in avvicinamento. Tuttavia, a differenza dello spazio aereo territoriale, nessun fondamento giuridico per l'Adiz è esplicitamente previsto dal diritto internazionale. (Res)