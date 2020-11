Speciale difesa: Pompeo su Usa-Sudan, chiederemo revoca sanzioni Onu contro Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti cercheranno di far revocare le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite al Sudan per il conflitto nel Darfur. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, annunciando che le autorità di Washington hanno "già avviato consultazioni all'Onu pensando a questo obiettivo". Gli Stati Uniti "si sono impegnati a collaborare con il governo sudanese e i nostri partner internazionali per identificare le circostanze che potrebbero portare alla revoca delle sanzioni relative al conflitto nel Darfur alla prima occasione", ha detto Pompeo in una dichiarazione, affermando che nel giro di un anno il governo sudanese a guida civile ha fatto "miglioramenti sostanziali" nella difesa dei diritti umani, anche in Darfur dove il regime dell'ex presidente Omar al Bashir si è macchiato in passato di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Le sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza Onu contro il Sudan sono in vigore dal 2005 e comprendono un embargo sulle armi, un divieto di viaggio e il congelamento dei beni di chiunque si opponga agli sforzi di pace in Darfur. (Nys)