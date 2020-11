Speciale difesa: ex comandante Usa, Seul non necessita di altre difese missilistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud non necessita di ulteriori sistemi di difesa missilistica statunitensi per difendersi da eventuali minacce della Corea del Nord. Lo ha dichiarato a “Radio Free Asia” il generale Vincent Brooks, ex comandante delle Forze Usa in Corea. Secondo l’ufficiale in congedo, in caso di minacce balistiche i sistemi di difesa già schierati in Corea del Sud fornirebbero una copertura adeguata assieme alle altre reti missilistiche nella regione. Brooks ha fatto riferimento all’ultima simulazione effettuata dall’Agenzia per la difesa missilistica Usa lo scorso primo ottobre, quando un missile Patriot ha intercettato un missile balistico tramite i radar del sistema Terminal High Altitude Area Defence (Thaad). Il sistema integrato di difesa missilistica della Corea del Sud impiega i Patriot per abbattere missili a bassa quota, e il Thaad per le minacce ad altitudini elevate. Alcuni esperti hanno suggerito nei mesi scorsi di dotare la Corea del Sud di ulteriori sistemi Thaad, in previsione della minaccia di missili balistici lanciati da sottomarini in fase di sviluppo nella Corea del Nord. (Git)