Coprifuoco alle 21 e misure per scuola e trasporti: oggi nuovo vertice governo-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' convocato per le 15:30 il nuovo confronto tra il governo, la conferenze delle Regioni, insieme ai Comuni e alle Province, in vista dell'approvazione del nuovo Dpcm illustrato ieri in Parlamento dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All'incontro parteciperanno i ministri per gli Affari Regionali, Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Sul tavolo del presidente Conte, le misure che il governo intende varare per contenere il diffondersi della seconda ondata di Covid19.Il Dpcm che potrebbe arrivare già questa sera, prevede oltre al coprifuoco nazionale alle ore 21, anche la didattica a distanza al 100 per cento nelle scuole superiori, la capienza al 50 per cento nei mezzi pubblici ma anche limiti alla mobilità fra Regioni a rischio. Sulla possibilità di istituire un coprifuoco più stringente, è intervenuto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha spiegato "c’è una discussione ancora in corso, però a mio avviso un provvedimento del genere dovrebbe essere fatto a livello nazionale. Faccio fatica a definire un orario, ma dopo le 21 potrebbe essere un buon orario. Le 20 o le 21 potrebbe essere un buon compromesso".Sulla scuola il premier ha spiegato: "Introduciamo a livello nazionale la possibilità che le scuole secondarie di secondo grado possano passare anche integralmente alla didattica distanza". Il governo prevede poi a livello nazionale di adottare "limiti di spostamento da e verso le regioni che presentano elevati livelli di rischio, tranne che per motivi di lavoro, salute e comprovate necessità”.Con il nuovo Dpcm saranno chiusi i musei e mostre. Un'ulteriore stretta che colpisce il mondo della cultura che ha visto nello scorso provvedimento, la chiusura di cinema e teatri. "Per l'intero territorio nazionale intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri. Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano", ha proseguito il premier. Novità anche sul trasporto pubblico locale. Dopo le polemiche delle scorse settimane, il premier ha confermato che si intende prevedere anche "la riduzione sino al 50 per cento del limite di capienza dei mezzi pubblici locali”, al momento fissata all’80 per cento. Il prossimo Dpcm - ha sottolineato Conte - "individuerà tre aree per altrettanti scenari di rischio” con misure restrittive diversificate. "L'inserimento di una Regione all’interno di una delle tre aree avverrà con ordinanza del ministro della Salute e dipenderà oggettivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione". (Rin)