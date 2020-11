Georgia: in corso protesta dell'opposizione di fronte alla sede della Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi rappresentanti dei partiti georgiani dell'opposizione e i loro sostenitori stanno tenendo una manifestazione davanti all'edificio della Commissione elettorale centrale (Cec), protestando contro i risultati delle elezioni parlamentari tenutesi domenica. Al momento, la presidente della Cec della Georgia, Tamara Zhvania, sta discutendo con rappresentanti di organizzazioni non governative e internazionali. I manifestanti chiedono le dimissioni della presidente della Cec e di indire nuove elezioni parlamentari. "Diversi agenti delle forze di polizia sono stati mobilitati vicino all'edificio. Stanno cercando di proteggersi da noi il più possibile, ma non ci stancheremo di protestare. I disordini continueranno sino alla fine, sino a quando i nostri obiettivi non saranno raggiunti. Tamara Zhvania deve dimettersi, le elezioni devono essere ripetute", ha detto un rappresentante dei manifestanti. (Rum)