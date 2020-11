Covid: Lega Lazio, Asl Roma 5 non comunica i positivi ai sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento di emergenza come quello attuale non è possibile che venga a mancare la trasparenza necessaria da parte dell'Asl che decide, da un giorno all’altro, di non comunicare più ai sindaci il numero giornaliero dei positivi al Covid-19". Così in una nota il consigliere Lega Regione Lazio Laura Corrotti e il consigliere al comune di Valmontone Massimiliano Bellotti. "Sollecitiamo quindi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato a richiamare il sirettore generale dell’Asl Roma 5 affinché rispetti la decisione di comunicare ai sindaci il numero dei contagiati. Una mancanza che, soprattutto in questa fase, si tramuta in un vero e proprio problema sociale e di ordine pubblico: i cittadini devono sapere cosa accade nel proprio comune", conclude la nota. (Com)