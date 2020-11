Proietti: Guadagno (M5s), bene intitolazione Globe, oggi in Aula atto a sostegno proposta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente M5s della commissione Cultura del Campidoglio, Eleonora Guadagno, ringrazia con un post su Facebook "la sindaca Virginia Raggi e la fondazione Silvano Toti per l’intitolazione del Silvano Toti Globe Theatre di Villa Borghese a Gigi Proietti. Oggi - spiega Guadagno - presenteremo in Aula un atto formale con il quale i consiglieri dell’Assemblea capitolina potranno esprimere la volontà di rendergli omaggio con questa iniziativa. Il palcoscenico - conclude - era la sua casa e intitolargli il teatro di cui è stato direttore artistico per tanti anni vuole essere il tributo e l’abbraccio ideale della città di Roma a un artista che ricorderemo e ameremo sempre". (Rer)