Spagna: Garamendi (Ceoe), nuovo confinamento domiciliare "disastro" per economia

- Imporre un nuovo confinamento domiciliare in Spagna per arginare la pandemia del coronavirus sarebbe un "disastro" per l'economia, le imprese e l'occupazione. Lo ha affermato in un'intervista televisiva a "Tele Cinco" il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, aggiungendo che se ciò dovesse avvenire saranno necessarie misure "eccezionali ed estremamente urgenti" dal punto di vista economico "per evitare che le aziende muoiano e che i posti di lavoro vengano distrutti". Se la prima ondata aveva già messo in serie difficoltà il tessuto produttivo del paese, con la seconda settori come il turismo ed il commercio risultano "assolutamente devastati". Garamendi ha ribadito il sostegno della Ceoe ai provvedimenti varati dal governo per arginare i contagi ma ha evidenziato che le scadenze, come quella relativa allo stato di emergenza che durerà sei mesi, dovrebbero essere "valutate ed esaminate in tempi più brevi". Secondo Garamendi bisogna lavorare seriamente sul lato sanitario con i tracciamenti ed un rafforzamento dei reparti di terapia intensiva per scongiurare il collasso del sistema, ma, allo stesso tempo, il governo deve estendere la cassa integrazione straordinaria (Erte) e le linee di credito statali (Ico) per garantire liquidità alle imprese. (Spm)