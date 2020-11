Austria: Sardone (Lega), Europa sotto attacco, chiudere luoghi culto abusivi a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo attacco terroristico di Vienna che segue a stretto giro gli attentati di Nizza e Lione pone un interrogativo molto forte: a Milano possiamo dirci sicuri? Di certo come emerso da più indagini nel corso degli anni nella nostra città ci sono luoghi di culto abusivi frequentati da simpatizzanti dell'Isis e imam controversi, oltre a veri e propri ghetti islamici nelle periferie più difficili”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega, Silva Sardone, commentando l’attacco avvenuto ieri nella capitale austriaca. Al Comune di Milano “chiedo alla luce degli ultimi fatti di violenze non è il caso di procedere alla chiusura delle moschee abusive anziché pensare ad aprirne di nuove? Da cittadina, e con me moltissimi milanesi, sono molto preoccupata. Vanno prese contromisure rapide e decise - conclude Sardone - Non è più il momento della sottovalutazione come fa da anni la sinistra”. (com)