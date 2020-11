Torino: tassa suolo pubblico, via libera all'esenzione per chi fa spettacolo in aree svantaggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato ieri una delibera che introduce modifiche al regolamento Cosap (tassa per l'occupazione di suolo pubblico). Consentiranno alla Giunta di approvare l’esenzione temporanea del canone di occupazione di suolo pubblico per aree svantaggiate della Città, individuate con criteri chiari e oggettivi, redatti in apposito documento, al fine di incentivare la realizzazione di attività di animazione del territorio aventi carattere culturale, sociale sportivo, benefico, religioso, politico e/o sindacale, indipendentemente dalla loro durata. Il provvedimento, ha sottolineato l’assessore Marco Giusta, consentirà di raggiungere l’obiettivo di realizzare una città policentrica, sostenendo le aree già utilizzate per eventi, individuandone altre per garantire rigenerazione urbana, e proponendone a grandi “player” del territorio perché questi possano presentare eventi non solo nelle piazze del centro ma anche in periferia. La delibera, che prevede che sia esentata dalla Cosap la parte commerciale annessa (che non potrà superare il 25%) è stata approvata con emendamenti proposti dai consiglieri Massimo Giovara, Federico Mensio, Andrea Russi e Serena Imbesi e ha ottenuto il voto a favore unanime dei 33 consiglieri presenti. (Rpi)