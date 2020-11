Austria: Gelmini (FI), serve nucleo intelligence europeo contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa è sotto attacco. La gravità degli attacchi di Vienna - se fosse confermata la matrice islamista - è nell'organizzazione e negli armamenti. È un salto di qualità preoccupante, perché non si tratta più del cane sciolto isolato, ma di un gruppo che ha agito in modo paramilitare e usando armi pesanti". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Omnibus", su La7. "A questo punto - aggiunge - va alzata la guardia ai massimi livelli, bloccando gli arrivi e sigillando le frontiere. Siamo in piena emergenza Covid non possiamo permetterci altri problemi. L'Europa, però, deve muoversi unita. Nessun Paese si salva: serve un nucleo di intelligence europeo contro il terrorismo. In cui le intelligence dei singoli Stati mettano in condivisione le informazioni e le strategie", conclude Gelmini. (Rin)