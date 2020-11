Terrorismo: commissario Ue Reynders, dopo attacchi in Francia e Austria aumentare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti attacchi in Francia e Austria hanno evidenziato la necessità di una maggiore cooperazione tra i servizi speciali dell'Ue e la polizia nella lotta al terrorismo e all'estremismo, in particolare contro la propaganda della violenza sui social network. Lo ha affermato il commissario europeo per la Giustizia Didier Reynders all’emittente televisiva belga “LN24”. "Abbiamo bisogno di solidarietà non solo nelle dichiarazioni, ma anche nelle azioni. Nella lotta contro il terrorismo e la barbarie islamista dobbiamo assicurarci che i servizi di intelligence e la polizia possano lavorare meglio insieme. A livello dell'Ue, dobbiamo fare un lavoro aggiuntivo per migliorare la cooperazione delle agenzie di sicurezza", ha detto Reynders. Secondo il commissario, gli ultimi attacchi in Europa hanno mostrato la necessità di lottare contro la diffusione di idee di odio, violenza ed estremismo sui social network su diverse piattaforme. "Questi attacchi sono stati preceduti da appelli alla violenza sui social media, quindi dobbiamo stare molto attenti a questo ambito specifico. Ovviamente, tutti i contenuti legati al terrorismo devono essere rimossi. Stiamo già lavorando con alcune piattaforme web, ma dobbiamo fare di più", ha aggiunto Reynders. (Beb)