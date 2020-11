Romania: Covid, chi arriva dall'Italia in isolamento fiduciario per 14 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è entrata nella lista dei Paesi con tasso di contagi da Covid-19 superiore a quello registrato in Romania. Di conseguenza, ai viaggiatori in provenienza dall'Italia, o che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi in "lista gialla", verrà richiesto di osservare un periodo di isolamento di 14 giorni a partire dall'ingresso in Romania. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Bucarest in un messaggio su Twiter. L'isolamento può essere ridotto a 10 giorni se il viaggiatore non presenta sintomi e l'ottavo giorno dall'ingresso si sottopone a un test e il risultato è negativo. Per soggiorni di durata inferiore a 72 ore, il viaggiatore può essere esonerato dall'isolamento se presenta un test negativo per Sars-CoV-2, effettuato al massimo 48 ore prima dell'arrivo in Romania. Il transito in Romania verso altre destinazioni è consentito, purché avvenga nell'arco di 24 ore. (Rob)