Terrorismo: Di Maio, attacchi in Austria e Francia potevano accadere in Italia

- In meno di una settimana più di due attentati terroristici hanno sconvolto l’Europa e sono stati colpiti Paesi con i quali condividiamo molto, tutto, anche i confini: questi fatti avrebbero potuto accadere anche in Italia. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Il terrorista di Nizza era sbarcato a Lampedusa, gli attentatori austriaci hanno agito per uccidere. E hanno ucciso in modo violento, indiscriminato: donne, passanti, padri di famiglia. Ad accomunare queste bestie è l’odio verso la nostra società, verso il nostro modo di vivere e di essere liberi. Un odio alimentato anche da dichiarazioni ostili e provocatorie scandite negli ultimi giorni contro Berlino e Parigi", ha scritto Di Maio. "C’è chi lo chiama scontro di civiltà, non mi interessa. Ognuno lo chiami come vuole, ma è evidente che di fronte a tutto questo l’Europa e l’Italia stessa non possono continuare a spendere parole di circostanza. I problemi vanno affrontati. L’Ue deve alzare i suoi livelli di sicurezza, ma deve farlo anche il nostro Paese. Bisogna stringere i controlli nelle moschee con la collaborazione delle stesse comunità islamiche e dell’Islam moderato, che con rispetto ha sempre condannato questi atti", ha proseguito il ministro. "Dobbiamo alzare l’attenzione sui flussi migratori illegali come sta giustamente facendo il Viminale. Rappresentano un rischio, serve realismo. Sono stato il primo a parlare di un problema nel merito e questo problema va risolto. Se un Paese non ha le risorse per poter assistere allora non può accogliere, altrimenti l’esito è un’esasperazione dell’emarginazione sociale. Stiamo male noi e stanno male loro", ha proseguito. (segue) (Res)