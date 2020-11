Terrorismo: Di Maio, attacchi in Austria e Francia potevano accadere in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difendere i propri confini è il dovere di ogni Stato, oltre che un diritto. Il diritto, di ogni cittadino, di sentirsi sicuro in casa propria. Noi abbiamo l’obbligo di garantire questo diritto", ha aggiunto il titolare della Farnesina. "Sia chiaro, con questo non vanno in alcun modo giustificati gli accenti utilizzati da qualcuno (anche in Italia) per fare spicciola campagna politica. Ma qui si tratta di guardare in faccia la realtà, di non negarla. Si tratta di prendere misure che possano prevenire tragedie come quelle di Nizza e di Vienna", ha proseguito. "Si tratta di iniziare a pensare a qualcosa di più grande e che riguardi tutta l’Ue: un Patriot Act sul modello americano, ad esempio, perché oggi siamo tutti figli dello stesso popolo europeo. E la sicurezza di uno Stato equivale alla sicurezza di tutti gli altri. Ne parlerò nei prossimi giorni anche con i miei omologhi. Ribadiamo tutta la nostra vicinanza al popolo austriaco e francese in questo grande momento di dolore. Restiamo uniti contro ogni forma di terrorismo e fanatismo", ha concluso il ministro. (Res)