Energia: Piasere (Saipem), da divisione Xsight soluzioni per decarbonizzazione e transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem, fornitore globale di soluzioni per il settore energia e infrastrutture, attraverso la sua Divisione Xsight è in grado di proporre e sviluppare soluzioni innovative per accelerare il processo di decarbonizzazione nei settori di riferimento: a tal fine, si stanno sviluppando in azienda metodologie, come Design for low carbon, per offrire soluzioni in grado di raggiungere prestazioni coerenti con gli obiettivi della transizione energetica. Così Mauro Piasere, director of digital and innovation e Coo della divisione Xsight di Saipem, in un suo intervento sulla rivista “Formiche”. “Puntiamo a realizzare impianti industriali in cui tutte le componenti, dal processo ai materiali alle modalità di costruzione sono realizzate con la massima attenzione per le risorse che vengono impiegate: oggi non abbiamo classi energetiche per le materie prime e per gli impianti industriali, ma per avere davvero un impatto positivo e raggiungere il target della neutralità climatica dobbiamo averle”, ha detto. (segue) (Com)