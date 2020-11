Energia: Piasere (Saipem), da divisione Xsight soluzioni per decarbonizzazione e transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto focale del green deal, ha concluso, è l’energia, l’accesso ad essa e il suo utilizzo efficiente: i paesi e le autorità di regolamentazione stanno prendendo in considerazione la possibilità di estendere il concetto di classe energetica anche ad altri ambiti e, per estensione, all’intero settore industriale e della produzione e trasformazione di beni. “Dunque, utilizzando un prodotto più ecologico nella propria catena di produzione, si dovrebbe avere la possibilità di avere una classe energetica complessiva migliore: il concetto di prestazione dell'impianto deve essere esteso dal solo prodotto al modo in cui impatta sull'ambiente, ma ciò richiede l'introduzione di metodologie che uniscano conoscenza tecnologica, digitalizzazione e intelligenza artificiale per valutare, tra le diverse soluzioni, quella che può essere costruita, gestita e mantenuta con il minor impatto”, ha detto. (Com)