Covid: Israele, focolaio nella prigione di Gilboa

- Un nuovo focolaio di Covid-19 è scoppiato nella prigione di Gilboa, nella parte settentrionale di Israele. Si tratta di 65 detenuti, per la maggior parte asintomatici, tutti in buone condizioni di salute, secondo quanto riferito dall’emittente pubblica televisiva “Kan”. La struttura carceraria, nel frattempo, è stata isolata. Il ministero della Salute dello Stato ebraico ha registrato una leggera tendenza al rialzo dei positivi al coronavirus, con 774 nuovi casi diagnosticati lunedì 2 novembre: su 34.128 tamponi effettuati, il 2,3 per cento è risultato positivo, in crescita rispetto al 2 per cento registrato in media la scorsa settimana, ma in calo rispetto al 3,1 per cento di domenica. Si tratta di un aumento rispetto ai 649 test positivi annunciati il primo novembre, ma sono stati effettuati anche più tamponi. Israele ha ridotto drasticamente i tassi di infezione da Covid-19 da circa 8.000 al giorno di metà settembre ad alcune centinaia a fine ottobre, dopo un blocco nazionale che le autorità hanno iniziato ad alleggerire gradualmente due settimane fa. Il numero di casi attivi in Israele è pari attualmente a 9.769, di cui 382 in condizioni gravi, 164 intubati, 95 pazienti in condizioni moderate. I restanti hanno sintomi lievi e sono asintomatici. Da lunedì mattina, 26 persone sono morte a dopo aver contratto il virus Sars-CoV-2, anche se secondo il quotidiano “Times of Israel” non ci sono state nuove vittime durante la notte. La città più colpita è la capitale Gerusalemme con 1.480 pazienti attivi, seguita da Tel Aviv con 409 e Bnei Brak con 347. Dall'inizio dell'epidemia all'inizio di quest'anno sono stati diagnosticati 315.983 casi in Israele. (Res)