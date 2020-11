Economia: Di Maio, ambiente non può essere considerato limite a sviluppo o crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambiente non può più essere considerato in nessun modo un limite o un nemico dello sviluppo e della crescita economica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all’evento di apertura di "Ecomondo-Key Energy 2020". Secondo il ministro, per aumentare il sostegno alle imprese italiane e la loro presenza sui mercati esteri occorre “accelerare verso un nuovo paradigma di crescita ad alto tasso di innovazione e valore aggiunto”. Di Maio ha osservato che “questo processo non è più rinviabile”, come dimostrato anche dalla pandemia di Covid-19. Per il ministro Di Maio, nel settore dell’innovazione e delle nuove tecnologie dell’economia circolare l’Italia si conferma “un Paese all’avanguardia” con aziende che offrono “prodotti eccezionali”. Per il ministro, tali sistemi “sono le fondamenta del futuro per i nostri figli e dei nostri nipoti”.(Res)