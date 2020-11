Banche: Abi, accessibilità quale strumento di innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo di favorire una crescente accessibilità in banca diventa sempre più una importante leva per l’innovazione dei processi, delle infrastrutture e dei canali di contatto con la clientela. È quanto emerge dall’ultima rilevazione che Abi dedica alle iniziative promosse dalle banche per favorire l’accessibilità fisica e digitale di tutte le fasce della clientela, a partire dalle persone con limitazioni funzionali, anche temporanee. L’ampia diffusione di interventi in ottica di accessibilità fisica e digitale - si legge in una nota - conferma il ruolo strategico che la tematica ha assunto per le banche al fine di promuovere una sempre più efficace ed efficiente relazione con la clientela. In particolare, dall’indagine emerge che le banche concentrano il loro impegno su soluzioni per migliorare la fruibilità degli spazi e per ridurre i tempi di attesa in banca, nonché per favorire lo svolgimento delle diverse operazioni bancarie attraverso canali digitali accessibili. Secondo la rilevazione realizzata dall’Abi, su un campione rappresentativo del settore (pari a circa il 58 per cento in termini di sportelli), le banche hanno implementato misure per: agevolare l’accesso o la permanenza in banca dei propri clienti (la quasi totalità dei rispondenti); promuovere lo svolgimento da remoto di alcune operazioni legate alle fasi antecedenti la sottoscrizione dei diversi contratti (85 per cento degli sportelli censiti); sviluppare soluzioni ibride che consentano alla clientela, attraverso l’utilizzo dei propri dispositivi tecnologici, di impostare operazioni che poi vengono concluse in filiale (70 per cento degli sportelli censiti); ridurre i tempi di attesa in filiale tramite la prenotazione di appuntamenti (75 per cento degli sportelli censiti). (segue) (Com)