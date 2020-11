Banche: Abi, accessibilità quale strumento di innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’implementazione di soluzioni basate sulla multicanalità e sulla multisensorialità, dall’indagine emerge che nel 68 per cento degli sportelli censiti è stato previsto l’uso di misure sensoriali (ovvero di soluzioni, comunicazioni, strumenti e/o canali fruibili mediante le diverse funzioni sensoriali) in un’ottica di accessibilità, per la fruizione di servizi e prodotti bancari. Il 61 per cento degli sportelli censiti presenta terminali con il sistema di prelievo per persone con disabilità visiva. Il 72 per cento degli sportelli censiti ha previsto terminali accessibili da parte delle persone con limitazioni funzionali motorie. La consapevolezza, ormai diffusa tra tutte le banche rispondenti, è che accessibilità e fruibilità rappresentano obiettivi di carattere trasversale, che richiedono un approccio sinergico sul tema da parte di tutte le funzioni aziendali. Il 63 per cento degli sportelli censiti, ha utilizzato specifiche modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative interne aziendali coinvolte a vario titolo sul tema dell’accessibilità. Inoltre, secondo l’indagine, il 69 per cento degli sportelli censiti, ha realizzato iniziative in collaborazione con specifiche realtà in tema di accessibilità e inclusione (quali progetti per agevolare la fruibilità dei servizi e programmi info educativi), su cui il giudizio è stato fortemente positivo. (Com)