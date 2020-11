Imprese: Expo 2020 Dubai, al via portale Sace a sostegno di internazionalizzazione aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online da oggi il portale di Sace interamente dedicato alle imprese italiane impegnate nei lavori di progettazione, costruzione e allestimento del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai: una nuova interfaccia digitale per accedere alle soluzioni assicurativo-finanziarie e ai servizi di advisory di Sace, che rafforza la collaborazione siglata nel 2018 con il commissariato generale di sezione Expo 2020, a sostegno sia delle aziende partecipanti all'esposizione universale sia di quelle che vogliono cogliere l'opportunità dell'Expo per crescere nei mercati internazionali. Stando al relativo comunicato stampa l’appuntamento, che andrà in scena a Dubai dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022, sarà una vetrina non solo per gli Emirati Arabi Uniti ma anche per il Made in Italy, una rampa d'accesso a mercati ad alto potenziale in cui la presenza e l'azione di Sace possono fare la differenza. Come i mercati dell'Asia, del Medio Oriente e Nord Africa, che non a caso rappresentano insieme complessivamente il 35 per cento del totale degli impegni in essere di Sace. La pagina web, prosegue la nota, è accessibile dal sito di Sace e da www.italyexpo2020.it e vuole essere un punto di ascolto e di accompagnamento, agevole e semplice, per rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze delle imprese, sia delle grandi che delle più piccole. (segue) (Com)